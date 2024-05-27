Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı Ufuk Göçoğlu'nu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Başkan Erkek'e CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun ve İl Genel Meclis üyeleri eşlik etti.

Muhtarlarla dayanışma mesajı

Başkan Erkek, Dernek Başkanı Göçoğlu'nu yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi. Mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarının da katıldığı ziyarette, muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Erkek, "Çanakkale Belediyesi olarak muhtarlarımız ile elimizden geldiğince ve imkanlarımız dahilinde dayanışma içerisinde çalışacağız" dedi.

Muhtarların talepleri dinlendi

Ziyarette, muhtarların çeşitli talepleri ve beklentileri dile getirilirken, Başkan Erkek bu taleplerin karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Erkek'in bu dayanışma mesajı, muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.