O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğuna oturması ve kendisinin sunuculuğu üstlenmesiyle ilgili konuşan Öztürk, "Fiyatta bir şey değişmedi. Acun'un yeri çok güzelmiş. Oraya oturup herkesi kapıştıracaksın sonra seyredeceksin. O gün Acun'un performansı çok iyiydi." dedi.

Son zamanlarda Acun Ilıcalı'nın Survivor'da sinirlenip sandalye fırlatması olayına da değinen Beyaz, esprili bir şekilde "Artık yaşlar geçiyor. Nerede eski halimiz?" yorumunu yaptı.

Beyaz Show'un geri dönüşüyle ilgili merak edilenleri gideren Öztürk, "Acun'un sinyali ile hareket edersek o devamlı sinyal halinde. Kendi sinyalime bakıyorum. Beraber bir şeyler düşünüyoruz, olacak güzel şeyler" dedi.

Beyazıt Öztürk ve Acun Ilıcalı'nın Beyaz Show'u yeniden başlatmak için ortak bir çalışma yürüttüğü bu açıklamayla netleşmiş oldu.

Öztürk, programın içeriği ve tarihiyle ilgili de şu detayları paylaştı, "Başlamak gibi niyetimiz var. Sadece tarih ve içerikle ilgili iyi bir şey yapmak istiyoruz. Beş sene önce bıraktığımız zaman güzel yerde kaldık. İnsanların aklında güzel kaldı. Farklı şeyler yapmak istiyoruz insanlar, "Yine aynı şey mi?" demesinler. İyi çalışıyoruz."

"Boyumuzdan büyük işlere girmemeye çalışıyorum"

"Televizyonda izlenen şeyler gittikçe azalmaya başladı" diyen Öztürk," O zaman Hüsmen ve Psikopat skeçlerini yaptığımızda mesela hiç öyle şey yapılmıyordu. O dönem patlamıştı. Bizim dönemimizdeki gibi değil televizyon. Şimdi sosyal medya ve TikTok gibi başka şeyleri var. Seyirci, mizahı 2.5 saatlik programın içinde almak istiyor mu istemiyor mu belli değil.

TikTok'ta beş saniyede alıyor mizahı, beğenmezse atlıyor. 2.5 saati iyi doldurup, sosyal medyayla mücadele etmen lazım. Haddimiz olmayan ve boyumuzdan büyük işlere girmemeye çalışıyorum. Haddimse yaparım." ifadelerini kullandı.

"Yapımcılar riski almak istemiyor mu?"

Beyazıt Öztürk konuyla ilgili, "Komedi diziler ve show programlar azaldı. Yapımcılar riski almak istemiyor mu?" sorusuna, "Komedi dizileri azaldı. Talk-show yok. Benim dönemimde Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Sezen Aksu ve Ahmet Kaya gibi aklınıza gelecek isimler çıktı programa. Eskisi gibi konuk da çıkmıyor artık. Her hafta yapıyordum, altı konuk alıyordum. Şu dönemde altı konuk zor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Beyaz Show hayranlarını heyecanlandırdı. Beyaz Show'un ne zaman ve hangi formatta geri döneceği ise merak konusu oldu.

Aynı zamanda Beyaz Show ekibi "O Ses Türkiye"de çalışmaya devam ediyor.

Beyaz Show ekibinin maaşları Acun'dan

Beyaz Show ekibinin "O Ses Türkiye" projesinde çalıştığı ve maaşlarını Acun Ilıcalı'dan aldığı öğrenildi. Beyazıt Öztürk'ün "Farklı şeyler yapmak istiyoruz" açıklamasına rağmen, Beyaz Show'un geri dönüşüne dair net bir gelişme yok.

Beyaz Show hayranları ise gelişmeleri sabırsızlıkla takip ediyor. Beyaz Show'un geri dönüşü ve formatı hakkında net bir bilgi verilmesini bekliyorlar.