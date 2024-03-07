Bilal Saygılı'dan Yeni '120 Dakika' Açıklaması: Top Kalededir, Artık Çıkmaz!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma' tekliflerinin UKOME tarafından reddedildiği iddiasının gündemde olduğu bir açıklama yaptı. Saygılı, "Dostlar alışverişte görsün misali kaldırdıkları ve İzmirlileri bile isteye mağdur ettikleri uygulama ile ilgili yersiz, asılsız bilgilerle gündem olmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki körfezden, trafiğe birçok alanda, büyük konuştukları yerlerden imtihandalar" dedi.

Saygılı'dan Ret İddialarına Yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı, ret iddialarına karşı yaptığı açıklamada yasal süreçlere uygun bir şekilde hareket ettiklerini belirtti. "Dostlar alışverişte görsün misali kaldırdıkları ve İzmirlileri bile isteye mağdur ettikleri uygulama ile ilgili yersiz, asılsız bilgilerle gündem olmaya çalışıyorlar. Bunun başka tarifi yok. Ne yazık ki körfezden, trafiğe birçok alanda, büyük konuştukları yerlerden imtihandalar. İzmir ve İzmirliler umurlarında olsaydı o uygulamayı hiç kaldırmazlardı. Verdikleri diğer sözleri de tutarlardı" şeklinde konuştu.

'TOP KALEDEDİR, ARTIK ÇIKMAZ'

İzmir'e reva görülenin çok daha büyük boyutlarda olduğuna dikkati çeken Saygılı, şu ifadeleri kullandı; "Yasa ve yönetmelik ortadadır. UKOME' deki oylama uygulamanın kabul ve reddi değildir. Teknik kurulda sunum ve teknik analiz ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadığından, haklı olarak UKOME de bilgi talep edilmiş ve tekrar görüşülmek üzere teknik kurula sevk edilmiştir. Bu acelelerinin ve dayanaksız açıklamalarının tek bir nedeni vardır; o da İzmir'deki istihkaklarını doldurmuş olmaları, yolun sonuna gelmiş olmalarıdır. Özet olarak; bu uygulamayı yeniden hayata geçirmek istemelerini samimi bulmuyorum. Ne derlerse desinler; iş yapmak yerine algı yönetme taktiğinde ısrarcı olduklarını görüyoruz. Bütün İzmir bunu görüyor. Konuyla ilgili, top kalededir ve artık çıkması mümkün değildir. CHP'li Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır bunu yapıyor. Hem de sadece bu konuda değil. Sözlerini tutamadıkları, geri adım atmak zorunda kaldıkları noktada, sığındıkları sadece bu yöntem."

'HANGİ BİRİNİ SAYALIM?'

Saygılı, CHP'li mevkidaşının yaptığı açıklamada, "Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşarlar" sözünü de eleştirerek,

"Aslında sarf ettikleri söz, tümüyle kendilerini anlatıyor. CHP 25 yıldır ve son 5 yıldır ne harekete geçebilmiştir ne gösterebilmiştir ne de yapabilmiştir. Sadece konuşmuştur, anlatmıştır ve söz vermiştir, o kadar. Aksi halde; körfezde yüzerlerdi, yüzemediler. Söz verdikleri battı çıktıları geçtik, bir akıllı kavşak yapamadılar. Arıtma, yağmur suyu, kanalizasyon ayrıştırması, açıklamalarındaki satırlardan ibaret kaldı. Kentsel dönüşümü, tartışmalı rantsal operasyonlarına kurban ettiler, bir arpa boyu yol alamadılar. Opera binasının akıbeti belli değil; Karşıyaka Stadı meçhul. Buca-Otogar oto yolu, viyadükleri askıda bekliyor. Buca Metrosu muamma. Koskoca İzmir'in çöpü dönüşüm için milyonlar ödenerek Manisa'ya taşınıyor, Harmandalı çöp dağları halen zehir saçıyor, heyelan tehlikesi sürüyor. 200'ün üzerinde vaatleri var ama onlar Karşıyaka yönüne gidenlerin çilesi Altın Yol trafik sorununu duba ihalesine çıkarak çözmeye çalışıyorlar. Heykel saydırma ihaleleri, İstanbul'a servis edilen eğitim ve reklam işleri, şaşalı organizasyonları ile 5 yıl geçirdiler. Hangi birini sayalım?" dedi.

'SELEF BÖYLE, HALEF ADAYINI HİÇ SORMAYIN'

Açıklamasında CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın vaat ve söylemlerine de değinen Saygılı, "Selef böyle, halef adayını hiç sormayın. Sayın Tugay, İzmir'in ortasına paraşütle bırakılmış gibi. Sanki, 5 yıldır bu şehrin havasını, suyunu solumuyor, Karşıyaka'da 5 yıl belediye başkanlığı yapmamış gibi ki o 5 yılda da ne yaptığı da ortada. İnsan, şaşkınlıkla izliyor. 'Ben doktorum, İzmir'i iyileştireceğim' derken de Körfez'de yüzme vaadini verirken, 'Ben yüzmem, başkası yüzecek' derken de ortaya çıkardığı tek hayret duygusu. 25 yıldır İzmir için ne yaptıklarından, yapamadıklarından bihaber. Hasbelkader seçildi diyelim bir 5 yıl da bu boşlukla geçecek. Yazık, günah İzmir'e. Geçen zaman İzmir'in aleyhinedir. Yol çok yakındır ve İzmir bu girdaptan 31 Mart'ta yapacağı en doğru seçimle kurtulacaktır" diye konuştu.