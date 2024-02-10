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Atatürk Parkı’nın ardından yine yürüyerek Valilik istikametine doğru ilerleyen Aygöl, yolu üzerindeki kahvehanelerde vatandaşlara selam vererek bir süre kendileriyle sohbet etti. Çarşı gezisini tamamlayarak Valiliğe geçen Aygöl, sosyal medya hesabından “Bilecik’te havayı iyi görünce vatandaşımızın davetlerine icabet ettik.” mesajıyla ziyaretlerini paylaştı.

Vali Aygöl, Valilik makamından yürüyerek geçtiği Tevfik Bey Caddesindeki esnafa hayırlı işler diledikten sonra Atatürk Parkında vatandaşlarla çay içti. Şehrimiz hakkında Bileciklilerin düşüncelerini dikkatli bir şekilde dinleyen Vali Aygöl, keyifli bir sohbetin ardından buradan ayrıldı.

Bilecik 'te göreve başladığı günden bu yana Bileciklilerin gönlüne taht kuran Vali Şefik Aygöl , dün öğle saatlerinde Bilecik çarşısını dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi.