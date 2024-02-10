İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği günden itibaren başlattığı dirençli kent yaratma çalışmaları kapsamında, İzmir’in köyleri ve kent merkezinde olası bir doğal afette risk oluşturabilecek köprü ve menfezler yenilenerek güçlendirildi. Sel ve taşkınların yaratacağı tahribatların önüne geçmek ve olası bir depremden sonra kesintisiz ulaşım sağlamak için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılından bu yana 69 noktada taşıt köprüsü ile taşıt geçişine uygun menfez projesi tamamlanarak kullanıma açıldı. 9 noktada ise yaya üst geçidi ve dere üzeri yaya geçişini sağlayan köprüler tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm bu çalışmalar için 900 milyon TL’lik yatırım yaptı.



Hem güçlendi hem nefes aldırdı

Yenilenen dere üzerindeki taşıt köprüleri, afetlere karşı dirençli bir yapıya kavuşurken aynı zamanda bölgenin trafiğine de nefes aldırdı. Çalışmalar kapsamında, Bayındır Hasköy, Güzelbahçe Yelki, Kemalpaşa Nif Çayı, Kınık Kocaömerli, Kiraz Suludere, Menderes Develi, Menderes Akçaköy, Seferihisar Kavakdere, Orhanlı, Ulamış, Beyler ve Torbalı Fetrek Çayı taşıt köprüleri hizmete açıldı.



Çiğli Aydınlıkevler taşıt köprüsünde sona gelindi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere 26 ilçede 78 projeyi tamamlamış oldu. Çiğli Aydınlıkevler Dere Üzeri Taşıt Köprüsü ve Gaziemir Hava Eğitim Yolu (Demir Yolu Üzeri) Taşıt Köprüsü çalışmaları devam ediyor. Şubat ayı içerisinde kullanıma açılması planlanan Aydınlıkevler Dere Üzeri Taşıt Köprüsü, Cemil Meriç Bulvarı ile 6779 sokak arasında araç trafiğini rahatlatacak, Çiğli Polis Merkez Amirliği ve bölgedeki eğitim kurumlarının Anadolu Caddesi ile bağlantısını kolaylaştıracak.



Gaziemir trafiğine nefes aldıracak



Yapımı devam eden Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Köprüsü’nde ise fore kazık ve hat deplase çalışmaları tamamlandı. Köprü, Dokuz Eylül ve Menderes mahallelerinde ikamet eden ve işyeri olan yurttaşlara nefes aldıracak. Sarnıç Taşıt Üst Geçidi çıkışına bağlantı sağlayacak proje bölge trafiğini rahatlatacak.



İki yeni taşıt köprüsü için çalışmalar başlayacak



Fen İşleri ekipleri, Bayraklı ve Kınık’ta ihtiyaç duyulan iki noktaya daha taşıt köprüsü yapacak. Bayraklı Yamanlar Mahallesi’nde Akın Kıvanç Caddesi’ne taşıt köprüsü kazandırılacak. Köprü, Akın Kıvanç Sokak ile 7312 Sokak’ı mevcut dere üzerinden birbirine bağlayacak. İkincisi köprü ise Kınık Örtülü Mahallesi’nde yer alacak. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve taşkın riski yaratan menfez geçişi yerine yapılacak yeni taşıt köprüsü Örtülü Mahallesi ile Karadere Mahallesi bağlantı yolu üzerinde yer alacak.