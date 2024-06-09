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Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, otobüs şoförü ile bir yolcu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis-Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Vang ölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek eyleminde en az 20 gösterici gözaltına alındı

Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek eyleminde en az 20 gösterici gözaltına alındı

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