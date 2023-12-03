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Durdurulan iki lastik botta 63 yabancı uyruklu yakalandı.

Bodrum açıklarında Sahil Güvenliğin mobil radarı tarafından farklı zamanlarda iki düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen in olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.