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Hücuma takviye yapmak isteyen yeşil-beyazlı ekibin golcü Britt Assombalonga ile ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon Antalyaspor formasıyla 22 maça çıkan Kongolu forvete Bodrum FK teklif götürdü. İngiltere'de Braintree, Southend United, Peterborough, Nottingham Forest ve Middlesbrough takımlarının formalarını terleten 31 yaşındaki golcü oyuncu, Türkiye'de Adana Demirspor'da da 2021-2023 tarihleri arasında forma giymişti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig 'e yükselme başarısı gösteren Muğla takımı Bodrum Futbol Kulübü, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirip ligde kalıcı olmak istiyor.

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