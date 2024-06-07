Motosiklet sürücüsü, valizini motosikletin üzerinde taşıyamayınca pratik ama tehlikeli bir çözüm buldu. Emniyet şeridinden yavaşça ilerleyen sürücü, valizini eliyle çekerek yoluna devam etti. Valizin tekerlekleri üzerinde taşındığı anlar, aynı yönde ilerleyen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Valizin tekerleği kopunca...

Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücünün dikkatli bir şekilde valizini çektiği ancak bir tekerleğin aniden koparak yola fırladığı görüldü. Bu ani gelişme, izleyenler için hem şaşırtıcı hem de eğlenceli bir an oluşturdu.