İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken ve Gökdere mahallelerinde umuma açık işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit eden jandarma, operasyon düzenleyerek 186 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara kişi başı 6 bin 427 TL idari para cezası kesildi ve toplamda 1 milyon 195 bin TL'lik ceza uygulandı.

İşletme sahiplerine soruşturma

Kumar oynatılan işletmelerin sahipleri C.K. ve A.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan işletme sahipleri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşletmelerdeki kumar faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aranan şahıs yakalandı

Operasyon sırasında, 8 ayrı suçtan aranan Z.E. isimli şahıs da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Z.E.'nin adli işlemleri devam ediyor.