Olay, saat 01.00 sularında Urla Belediyesi Veterinerliği'ne gelen bir ihbarla ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 6 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etti.

Urla Belediyesi ekipleri, olay bölgesi ve çevresinde zehirli başka besinlerin olabileceği şüphesiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, diğer can dostlarımızın da zehirlenme ihtimaline karşı sabah saatlerine kadar tedbir amaçlı nöbet tutuldu.

Can dostlarımıza karşı canice yapılan bu saldırı ile ilgili olarak Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve araştırma başlatıldı. Urla Belediyesi de süreci yakından takip ediyor.

Urla Belediyesi, bu vahşet olayına tepkisini sert bir dille dile getirerek, faillerin en ağır cezayı almaları için gereken duruşu sergileyeceklerini belirtti.

Bu ve benzeri üzücü olayların bir daha yaşanmaması için tüm hayvanseverlerden ve duyarlı vatandaşlardan destek bekleniyor.