Edinilen bilgiye göre, 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Ardından caddede arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın diğer araçlara da sıçrayınca alevler ve dumanlar göğe yükseldi. Kaza ve yangının ardından araçlardan çıkan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Araçlarda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kazaya karışan araçlar çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede, araçların çekilmesi sonucu trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.