Seçim için süre daraldıkça öylesine iddialar dolaşıyor ki insan şaşırıyor. Hani her kafadan bir ses derler ya şu an öyle.

Kendiliğinden çıkan aday adayları, maddi gücü yerinde olup da adayım diyenler, gerçekten hak edenler, sağa sola biraz Benjamin dağıtıp da adaylığını basın desteğiyle duyuranlar, sadece ben varım buradayım diye ortaya çıkanlar, yukarılarda olan dost-arkadaş desteğiyle ortaya çıkanlar, birde partililerin ve sıradan vatandaşın gözünde gönlünde olanlar var tabii.

Kesin adaylar belirleninceye dek bu böyle sürüp gidecek belli ki.

Ya sonra

Sonrası belki de bugünden çok daha karışık olacak.

Özellikle CHP açısından.

Neden derseniz?

Gelin biraz geriye gidelim, CHP Kurultayına hatta öncesine, İstanbul’a.

Biliyor herkes, çok şey söylendi. Özellikle delegeler üzerinde oynanan oyunlarla ilgili.

Değişimciler delegelerin büyük çoğunluğuna sahip oldular ve Değişimci bir aday il başkanı oldu.

Buraya değin her şey normal de işin delege üzerinde oynanan oyunlar kısmı önemli olan.

Doğru yanlış çok şey söylendi kongreye dair.

Benzer oyunlar Büyük Kurultayda da devam etti Ankara’da ama hangisi doğru hangisi yanlış işin muhatapları çok iyi biliyor.

Sonuç olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve destekleyenleri seçimi yitirdi.

Değişimciler zafer ilan etti.

Ama nasıl bir zafer orası çok karışık.

Birkaç gün önce basında bir haber çıktı. (19 Kasım Takvim)

Kendi kendime tamam dedim zurna zırt dedi.

Ama ne gariptir ki bunca iddialara, “elimde belge var” söylemlerine rağmen hiç kimsenin bu habere bir tepkisi olmadı.

Normal olarak en azından CHP YDK’ sının bu haberde geçenleri araştırmak için faaliyete geçmesi, Erkan Çakır’ı çağırması gerekirdi.

Hadi YDK bu işe değişimci hareketini, şu anki Özgür Özel yönetimini zora sokacak diye el atmadı.

Peki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi şaibeli seçim için niye adım atmaz?

Yoksa işin aslı ‘tencere dibin kara seninki benden kara’ hesabı mıdır?

İddiaların sahibi “Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisine 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır.”

Erkan Çakır bu kadarla kalmıyor. “Elimde belgeler var “ diyor.

"Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz".

Bu kadar net.

Tabii ki bu kadarla bitmiyor Başkan Erkan Çakırın açıklamaları.

Diğer iddiaları bir kenara bırakalım bizi en fazla ilgilendiren kısmına gelelim işin.

Erkan bey İzmir Milletvekili Ednan Arslan’dan bahsediyor.

İddia ediyor ki; ”İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a da Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözü verildi” ve ekliyor.

"Burada da bir rant var. Bu bahsettiğim yerlerde arsa fiyatları milyon dolar. Böyle yerlerin belediye başkanlığını sen yönetiyorsun, artık siz hesap edin".

Ne pazarlık ama.

Fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten Erkan Çakır her şeyi çok iyi özetlemiş.

Birkaç hafta önce Tunç Soyer’e İzmir’e yeniden başkan olma sözü verildiği haberleri de çıkmıştı malumunuz.

Hani yazının başında söylemiştik ya her kafadan bir ses diye.

Benjamin’ler, yalakalıklar, hatta CHP İzmir’de kaybetmesin diye, gazetecilik kisvesiyle İYİ Parti’yi yaylım ateşine tutanlar.

Yani kendini büyük gören küçük beyinliler.

En önemlisi de kirli ilişkilerle koltuk sahibi olanlar ve bu kirliliği çıkar ilişkisine çevirenler sahip oldukları koltukların hakkını nasıl verip de kentlerimizi veya ülkemizi yönetecekler?

Bu soruyu sanırım hepimiz sormalıyız çünkü aynısı olmasa da kirli, etik dışı, hoş olmayan ilişkiler aşağı yukarı tüm partilerde ne yazık ki mevcut.