BIST 100 endeksi, yüzde 0,29'luk bir düşüşle 10.868,11 puandan açıldı. Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklamaları ve küresel piyasalardaki karışık seyrin etkili olduğu düşünülüyor.

Piyasaların odağında TCMB faiz kararı

Bugün Türkiye piyasalarının odağında, saat 14.00'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bulunuyor. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasını beklerken, yıl sonu beklentileri yüzde 45 seviyesinde.

BIST 100 endeksinde teknik destek ve direnç seviyeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.850 ve 10.700 puan destek, 11.000 ve 11.200 seviyeleri ise direnç olarak görülüyor.

Yatırımcıların takip etmesi gereken diğer gelişmeler

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek.