Yılmaz, yapay zekanın bazı işleri kaybettirebileceğini ancak aynı zamanda daha fazla iş oluşturacağını belirtti. Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini geliştirmek için çalışmalar yaptığını ve yapay zeka alanında yeni lisans programları açılacağını açıkladı.

"Yüzde 40 işi etkileyecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yapay zeka çalışma hayatını derinden etkileyecek" diyerek, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya genelindeki işlerin yaklaşık yüzde 40'ının yapay zekadan etkileneceğini söyledi. Bazı işlerin kaybedilebileceğini ancak bundan daha fazla iş oluşturulacağını belirten Yılmaz, mevcut işlerin de dönüşeceğini ve farklı şekillerde yapılacağını ifade etti.

Türkiye'nin yol haritası

Yılmaz, yapay zeka potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak ve riskleri minimize etmek için devletlerin sağlam yapay zeka politikalarına sahip olması gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın gerçek zekayı ikame etmemesi, onunla birlikte anlam ifade etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda yapay zeka ekosistemini geliştirdiğini belirtti.

Eğitim müfredatı uyarlanacak

Ayrıca, Türkiye'de yapay zeka odaklı 71 adet yeni ön lisans ve lisans programının açılması planlandığını dile getiren Yılmaz, genç neslin çığır açan teknolojilere uyumunun önemli olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka konularını kapsayan eğitim müfredatını güncellediğini ve 81 ilde atölyeler açmaya devam ettiğini açıkladı.

Savunma sanayiide aktif kullanıyor

Ayrıca, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, gümrük risk analizleri, savunma sanayii gibi alanlarda yapay zeka uygulamalarının kamuda aktif olarak kullanıldığını belirten Yılmaz, bu alanda daha fazla proje üretmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin yapay zeka alanında uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere mevzuat hazırlığı yaptığını da dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim edildi.