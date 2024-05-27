Şampiyonluk primi, katılım payı ve performans primleriyle kasasını dolduran sarı-kırmızılılar, finansal anlamda da büyük bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe borsada şampiyonluğu kaptı

Galatasaray sahada şampiyonluğu ilan ederken, Borsa İstanbul'da Fenerbahçe rüzgarı esti. Fenerbahçe hisseleri tavan yaparak 118,2 TL'den işlem gördü ve yatırımcılarına büyük kazanç sağladı.

Galatasaray hisseleri yükselişte ancak sınırlı kaldı

Galatasaray hisseleri de şampiyonluk kutlamalarının etkisiyle yükselişe geçti. Ancak bu yükseliş, Fenerbahçe'nin borsadaki tavan performansının gölgesinde kaldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri de yükselişe geçti

Ligde 6. sırada yer alan Beşiktaş ve 3. sırayı elde eden Trabzonspor'un hisseleri de şampiyonluk haftasında değer kazandı. Beşiktaş hisseleri yüzde 8'in üzerinde prim yaparken, Trabzonspor hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.