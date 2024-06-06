SARAYBOSNA (AA) - Hac görevini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a gidecek kafilenin ilki yola çıktı.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna'ya gelen 152 hacı adayı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kalkan uçakla kutsal topraklara hareket etti.

Hacı adayları, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri ve yakınlarınca dualarla uğurlandı.

Hacı adaylarına rehberlik eden imam İzet Camdzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Bosna Hersek'ten hac görevini yerine getirmek üzere 2 bin 225 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini ifade etti.

Camdzic, hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve sorunsuz geri dönmeyi umduklarını kaydetti.

- "Bu, hepimizin hayalini kurduğu bir yaşam yolculuğu"

Hacı adaylarından Samir Mesic, hac ibadetinin İslam'ın şartlarından olduğunu hatırlatarak "Hacdan dönen kişilerin hayatlarında, iman ve maneviyatlarını daha da geliştirmek ve derinleştirmek için kesinlikle yeni bir aşama olmalıdır." dedi.

Diğer bir hacı adayı Azra Halilovic, hac ibadetini ilk kez yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Halilovic, "Bu, hepimizin hayalini kurduğu bir yaşam yolculuğu. Umarım sağlıklı oluruz ve hac ibadeti kurallarının tamamını yerine getiririz." diye konuştu.