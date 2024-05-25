Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,31 değer kazanarak yatırımcısına kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, haftalık dalgalanmalarda en düşük 10.633,93 ve en yüksek 11.088,01 puan seviyelerini gördü. Haftayı önceki kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 10.676,65 puandan kapattı.

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,81 değer kaybederek 2.421 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,99 düşüşle 15.977 liraya indi. Geçen hafta sonu 4.090 lira olan çeyrek altının fiyatı, bu hafta 4.010 liraya düştü.

Döviz kurları hafif geriledi

ABD doları bu hafta yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya, avro ise yüzde 0,13 azalarak 34,9600 liraya geriledi. Bu küçük düşüşler, döviz yatırımcılarının dikkatini çekti.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları yükselişte

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 2,15 değer kazandı. Yatırım fonları kategorisinde en çok kazandıran, yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.