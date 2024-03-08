Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, Deprem Haftası kapsamında kentte deprem bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli etkinliklere imza attı. Şirinyer Pazar Yeri, Gediz Sevgi Yolu ve Hasanağa Bahçesi’nde stant açan BUCAKUT üyeleri, broşürlerle vatandaşları bilgilendirdi. Buca Süleyman Bilgen İlkokulu’nda öğrencilere yönelik acil durum, temel afet bilinci eğitimleri verildi. Ayrıca öğrencilerin de katılımı ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye binası önünde çadır kuran BUCAKUT, Bucalılara ekipman tanıtımı da yaptı.

Öte yandan, Buca Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde “Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü” paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü BUCAKUT Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış’ın yaptığı panele, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı’ndan öğretim üyeleri Prof. Dr. Gökhan Tenikler, Prof. Dr. İbrahim Güray Yontar ve Prof. Dr. Yunus Emre Özer katıldı.

Deprem konusunda yapılan açıklamaları değerlendiren Prof. Dr. Gökhan Tenikler, “Depremin önceden tahmin edilmesine dair bilgiler bilim ve toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen sağlıklı etik kurallara uygun olarak sunulmazsa toplum üzerinde dramatik etkiler yaratabilir. Yanlış tahmin paniğe yol açabilir ve halkta bilim adamlarına karşı güvensizlik yaratabilir” dedi. Afet hazırlığında masabaşı tatbikatının önemine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Güray Yontar, “Masabaşı tatbikat sahada yapılan tatbikat kadar önemlidir. Böylelikle muhtemel afet senaryolarına hazırlanılarak, karar verme süreçleri ve koordinasyon mekanizmaları değerlendirilir” diye konuştu. Prof. Dr. Yunus Emre Özer, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Uluslararası Afet Azaltma Stratejisi çalışmalarına dikkat çekerken Mehmet Fatih Barış ise, elli yıl önce yaşanan doğal afetlere yer veren gazete kupürlerini paylaşarak o günden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini oysa bilimsel çalışmalarla bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi.