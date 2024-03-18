Buca Belediyesi, vatandaşla firmalar arasında kurduğu istihdam köprüsüyle pek çok vatandaşa kazanç kapısı açmaya devam ediyor. İşsizlik sorununun çözümüne katkı amacıyla oluşturulmuş olan Buca Kariyer Platformu sayesinde firma, işletme ve holdinglerin insan kaynakları müdürleri ile işbirliği yaparak personel ihtiyaçlarını karşılayan Buca Belediyesi, bu kez de Alsancak Unlu Mamuller firmasının çalışan arayışı için vatandaşlara çağrı yaptı.

Firmada paketleme görevlisi olarak çalışmak isteyen erkek adayların katılması beklenen toplu iş görüşmesi, 19 Mart Salı günü saat 10.00’da Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.

Ayrıca Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, iş görüşmesine katılacak adayların; vardiyalı sistemde çalışabilecek, en az lise mezunu ve 20-40 yaş aralığındaki adaylardan oluşması gerektiği bildirildi.

BUCA KARİYER PLATFORMU

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Kariyer Platformu ile ilgili "Emeğe saygıyı şiar edinen bir yerel yönetim olarak, Buca'da faaliyet gösteren firmalarla koordineli olarak kentimizde yaşanan işsizlik sorununu ortadan kaldırma yolunda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu istihdam sorununu çözmek için sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, bir yandan meslek edinme kurslarımızda iş arayışında olan hemşehrilerimizin gelişimine katkı sunarken, Buca Kariyer ile de iş sahibi olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gelişen ve değişen bir Buca hedefiyle çıktığımız bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizin mutluluğu için önce insan, önce emek ilkesiyle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz" demişti.