Belediye Başkanı Görkem Duman’ın öncülüğünde hayata geçirilen “askıda yemek” uygulaması, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Başkan Duman, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanımızın yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalamayız. Belediye Lokantamızda başlatacağımız bu uygulamayla dayanışmayı büyütüyoruz” dedi.

Buca Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Belediye Lokantası’nda hafta içi her gün dört çeşit yemek, sabit fiyat olan 45 liradan satışa sunuluyor. Yeni başlatılan “askıda yemek” uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin de bu hizmetten yararlanabilmesi amaçlanıyor. Başkan Görkem Duman, bu uygulamanın yasal altyapısını oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hayırseverlere Çağrı

Başkan Duman, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak, “İzmirlilerin bu konuda hassas olduğuna inanıyorum. Hayırsever vatandaşlarımız bizlerle iş birliği yapabilir” dedi. Günümüzde “kent yoksulluğu” kavramının önemine dikkat çeken Duman, Türkiye’deki göreli yoksulluk oranının yüzde 23 ile Avrupa Birliği’ne üye ve aday olan ülkeler arasında en yüksek oranlardan biri olduğunu vurguladı. Uzun yıllar boyunca uygulanan ekonomi politikaları ve küreselleşmenin etkileri sonucunda gelir dağılımında büyük bir eşitsizlik yaşandığını ifade eden Duman, bu durumun kent yoksulluğunu artırdığını söyledi.

Fiyatlar tek

Belediye Lokantası’nda daha önce öğrencilere yüzde 50 indirimli olarak sunulan menü, artık herkes için 45 liradan satışa sunuluyor. Açıldığı günden bu yana 40 bin kişinin yararlandığı lokanta, Uğur Mumcu Caddesi’nde hafta içi her gün 11.30 ile 15.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başkan Duman, Belediye Lokantası’nın bu mücadelenin önemli bir adımı olduğunu belirterek, askıda yemek uygulaması ile dayanışmayı daha da büyüteceklerini söyledi.