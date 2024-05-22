20 Mayıs günü Buca’da gerçekleşen silahlı yaralama olayının ardından, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde ve çevrede yapılan detaylı incelemeler ve teknik takipler neticesinde, saldırının faili olduğu belirlenen F.A.'nın kimliği tespit edildi.Polis ekipleri, F.A.'nın adresini belirledikten sonra düzenledikleri operasyonla şüpheliyi, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Yapılan incelemede F.A.'nın, 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

Adaletin Önüne Çıkarılacak

Gözaltına alınan F.A., ilk sorgulaması yapılmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Emniyetin Kararlılığı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Yetkililer, bu tür olaylara karşı hızlı ve etkin müdahalelerin devam edeceğini vurguladı.