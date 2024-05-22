Türkiye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan etti. Bu karar, ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesine neden oldu. Ancak, ünlü manken Tuğba Özay bu karara sert tepki gösterdi.

"Ateşleri bol olsun"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özay, İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini kullanarak, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun" ifadelerini kullandı.

Özay’ın bu sert tepkisi, kısa sürede geniş yankı buldu ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.