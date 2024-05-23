AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın'ın bir kıraathanede emlakçı Evren Yiğit'i tabancayla öldürmesi, Altın ve kardeşi hakkında daha önce yaşanan şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi.

Altın'ın geçmişi incelendiğinde, 2014 yerel seçimleri öncesinde sabıka kaydı nedeniyle adaylığının düşürüldüğü, son seçimlerde ise AK Parti'nin ilçe seçim ofisini basarak gençleri darp ettiği ortaya çıktı.

Dün geceki çatışmada, Evren Yiğit ve Kemal Altın yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar. Ancak Yiğit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altın ve kardeşi daha önce de şiddet olaylarına karışmıştı. Bir iftar programının ardından, seçimden 3 gün önce Buca Seçim Koordinasyon Merkezi'ni basarak gençleri darp ettikleri iddia edilmişti. Bu olayın ardından Altın hakkında disiplin süreci başlatıldığı ancak, İlçe Başkanı'nın müdahalesiyle bu sürecin işleme alınmadığı belirtildi.

2014 yerel seçimlerinde Altın'ın adaylığı sabıka kaydı nedeniyle düşürülmüş, ancak son seçimlerde parti baskısıyla aday gösterilmişti.

Buca'da yaşanan bu trajik olay toplumda büyük tepkilere neden oldu. Altın'ın şiddet geçmişi ve yeniden aday gösterilmesi, kamuoyunda adalet taleplerini artırdı. Emlakçı Evren Yiğit'in ölümü ve olayın detayları, toplumun gündeminde önemli bir yer tutuyor.