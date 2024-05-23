Karşıyakalı kadın kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları eserler, sergide büyük beğeni topladı. Açılışı yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadınlara yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

El Emeği Sergisiyle Taçlandırdılar

Karşıyaka'nın Şemikler Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi, 2023-2024 sezonunda çeşitli branşlarda düzenlediği kurslarla yaklaşık 400 kadına ücretsiz eğitim imkanı sundu. Takı tasarım, resim, wayuu örgü çanta gibi branşlarda eğitim alan kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi. Açılış törenine katılanlar, kadınların el emeği göz nuru eserlerini büyük bir hayranlıkla inceledi.

Işıltan Uşaklıgil'den Coşkulu Karşılama

Açılışta, Karşıyakalı ünlü bestekar ve emekli müzik öğretmeni Işıltan Uşaklıgil, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı akordeonuyla karşıladı. Uşaklıgil'in müziğine katılımcılar da eşlik edince, tören coşkulu anlara sahne oldu. Başkan Ünsal'a açılış sonrası kursiyerlerin yaptığı kolye, Atatürk portresi, wayuu çanta ve şapka hediye edildi. Sergi, 24 Mayıs Cuma günü saat 17.30'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Yeni Kurs Kayıtları Eylül'de

Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen takı tasarım, resim, İngilizce, wayuu örgü çanta, diksiyon, mozaik, yoga ve pilates kursları Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Hem bu merkezde hem de Karşıyaka Belediyesi'nin diğer mahalle merkezlerinde düzenlenecek yeni sezon kurs kayıtları ise Eylül ayında başlayacak.

Başkan Ünsal: "Birlikte Daha da Güçleneceğiz"

Açılışta konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kurslarımıza katılan ve harika çalışmalar ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini tek tek kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımız gibi kadınlara da eğitime, spora, sanata ve sosyal yaşama erişme imkanı sunmaya çalışıyoruz. Kadınların sosyal yaşamda daha aktif şekilde yer almalarını, aile bütçelerine katkı sunmalarını da sağlayacak beceriler edinmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kurslarımızı ve diğer tüm hizmetlerimizi geliştirerek sürdürecek, birlikte daha da güçleneceğiz" dedi.