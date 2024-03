Cumhuriyet Halk Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, Menderes Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu bir araya geldi. Sokak hayvanları başta olmak üzere ilçedeki tüm hayvanlarla ilgili gerçekleşen görüşmede yeni dönemde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Örnek olacak projeler

Yeni dönemde can dostlar için yapılacak projelerin başında Menderes Belediyesi’ne ait Çakaltepe Hayvan Barınağı’nın hızlı şekilde devreye sokulması geliyor. Barınağın fiziki şartları iyileştirilerek kısırlaştırma başta olmak üzere sahiplendirmeye yönelik çalışmalarda gerçekleştirilecek. Ayrıca belediyeye ait diğer barınaklarda da fiziki şartlarda iyileştirmeye gidilecek. Gönüllülerin de desteğiyle sokak hayvanlarıyla ilgili tüm çalışmalar hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra 7 gün 24 saat veterinerlik hizmetleri devreye sokulacak. Menderes’e kazandırılacak Pati Park ile vatandaşların sadık dostlarını getirebilecekleri ve rahatlıkla gezdirebileceği, keyifle vakit geçirilebilecek oyun alanlarının yer alacağı hayvan parkı ilçeye kazandırılacak.

Can dostların sesiyiz

CHP’li Çiçek yeni dönemde her kesim için önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, ‘’ Buna can dostlarımız da dahil. Onların yaşam kalitesini arttıracak projelerimiz ile hazırız. Herkesin sesi olmak için çıktığımız yolculukta bu hayatı birlikte yaşadığımız can dostlarımızı unutmadık. Bizim dönemimizde can dostlarımız için Menderes, gönüllü vatandaşlarımızın da desteğiyle huzurla ve mutlulukla yaşayacakları bir ilçe haline gelecek.’’ dedi.