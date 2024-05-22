Kulüp, tesislerde depo inşa edilmediğini ve eski Bucasporlu oyuncu Dady'den kalan borcun taksitlendirildiğini vurguladı.

Bucaspor 1928'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Son dönemde basında ve sosyal medyada çıkan Kaynaklar Tesisleri'nde depoların inşaa edildiği ve kulübümüzün transfer yasağı cezası aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Eski Bucasporlu oyuncu Dady'e olan borç yapılandırılmış olup taksitleri düzenli olarak tarafımızca ödenmektedir. Eski borçlar sebebiyle transfer yasağı cezası aldığımız haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

Bucaspor 1928 ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun da destekleriyle 49 yıllığına kiralanacak arazide yeni ve modern bir spor tesisi yapılacağının müjdesini verdi.