Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca kursları yoğun ilgi görüyor. Her yaştan katılımcı, yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Dil halkları birleştiriyor

Arnavutça Eğitmeni Şevket Balla, dilin en önemli etkileşim aracı olduğunu ve insanları birleştirdiğini belirterek şunları söyledi: "Eylül ayından bu yana derslerimiz devam ediyor. Arnavutça derslerine gelen kursiyerlerimizin önemli bir kısmı Arnavutluk'ta yaşayan akrabaları ile konuşmak için bu dili öğrenmek istiyorlar. İnsanlar burada kökleri ile buluşuyor. İki ülke, iki halk arasında en büyük iletişim dildir. Selçuk'ta da çok Arnavut göçmeni var. Bu göçmenler dillerini unutmuşlar. Arnavutluk'ta kalan akrabaları ile iletişim kurmak istiyorlar. Derslerimiz başladığından bu yana kursiyerlerimiz Arnavutluk'taki akrabaları ile iletişim kurabildiklerini söylüyorlar. Böylece aileler arasında olduğu gibi ülkeler arasındaki köprüler de güçleniyor. Ben belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve bu kursa ilgi gösteren kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

Kurslara katılanlar memnun

Arnavutça kursuna katılan Fatih Yurtlak ise "Geçen yıldan bu yana derslerimiz devam ediyor. Arnavutluk'ta da ailem olduğu için bu dili iyi bir şekilde öğrenmek benim için çok önemli. Efes Selçuk'ta Arnavut kökenli çok kişi var. Umarım bu dersler devam eder" dedi.

İtalyanca kursuna yoğun ilgi

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen İtalyanca kursuna da yoğun ilgi var. Eğitmen Sevil Yılmaz, "Ekim ayından bu yana derslerimiz devam ediyor. Çok yoğun bir ilgi var. Ben Filiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müzik kursları sayesinde haberdar olanlar var

Merkezde düzenlenen müzik kursları sayesinde İtalyanca öğrenme şansından haberdar olan Alev Bitgel, "Koro çalışmaları için kütüphaneye geldiğim bir gün bu kurstan haberim oldu. Hemen kayıt oldum. Hem İtalyanca hem de Yunanca kurslarına devam ediyorum. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olması bizim için büyük bir fırsat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kızıyla kursa katılan anne

Kursa kızıyla katılan Birtek Savran da "İngilizce kursuna geldiğim zaman İtalyanca kursundan da haberim oldu. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Kursa 11 yaşındaki kızım ile katılıyorum. Belediyeye, çalışan arkadaşlarımıza ve Sevil Hanım'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kurs ortamı Keyifli

İtalyanca öğrenmek kadar kurs ortamının da keyifli olduğunu belirten Serhan Özdemir, "Geçen sene Erasmus için Napoli'ye gitmiştim. O zamandan beri İtalyanca öğrenmeyi istiyordum. Kurstan oldukça memnunum. Kurs ortamını çok seviyorum. Bu imkanı bize tanıyan Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi'nde birçok kursa katıldığını belirten Gülten Menzil ise "Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Güzel bir ortamımız var. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.