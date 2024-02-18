İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ormanlık alanda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 organizatör, 8 köpek sahibi, 12 seyirci suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilere, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin ardından toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağa teslim edildi.