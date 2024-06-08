Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çevreci kuruluşlar ve gönüllüler, Ören plajında geniş çaplı bir temizlik kampanyası düzenledi. Katılımcılar, çevre bilincinin artırılmasını amaçlıyor.

Vatandaşlar ile iş birliği

Burhaniye'de çevreci vatandaşlar ve kuruluşlar, Ören plajında bir araya gelerek sahili temizledi. Etkinlikte eldiven ve poşetler dağıtıldı, plaj baştan sona gezilerek çöpler toplandı. Sonar Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kerem Altınhan, katılımcılara teşekkür ederek etkinliğin önemine vurgu yaptı. Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da bu çevre duyarlılığı hareketine destek vererek vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

"Denizimiz çok değerli"

Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Hatice Engin, "Denizimiz çok değerli, çünkü hem turizmimiz hem de esnafımız denizden besleniyor. Sahillerimizin ve derelerimizin temiz olması gerekiyor. Biz temiz bir Burhaniye için mücadele ediyoruz" dedi. Engin, çevreci grupların bu tür etkinliklerle deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geleceğe temiz bir çevre

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Çevre duyarlılığını artırmak için bu etkinlikte yer aldık. Sahillerimiz hepimizin ve onları korumak hepimizin sorumluluğu. Gelecek nesillere temiz bir sahil bırakmak için buradayız" dedi. Kurt, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, bu tür kampanyaların devam edeceğini vurguladı.

Temiz bir Burhaniye için el ele

Çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, plaj temizliği konusunda farkındalık yaratmak ve geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için atılan önemli bir adım oldu. Ören plajında yapılan bu geniş çaplı temizlik çalışması, çevreye duyarlı herkesin katılımıyla gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.