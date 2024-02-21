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İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Yusuf G. ile aynı araçtaki öğrencilerden İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.

Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor

Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkın tel örgülerine çarparak durabildi.

Çetin T. (45) idaresindeki 16 S 6166 plakalı servis minibüsü, Alanyurt Yeni Mahalle'de Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesişiminde, Yusuf G'nin (21) kullandığı 77 AD 038 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.