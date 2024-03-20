İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan TİS krizi sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 67 oranında zam yapıldığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ocak ayından bu yana devam ediyordu. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca sendika üyeleri 3 kez iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik Binası önünde yapılan oturma eylemi sonrasında Soyer, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, maaşlara yüzde 67,7 oranında zam yapıldı ve sözleşme 26 Mart günü Kültürpark'ta imzalanacak.

Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Emekçilerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 67,07 oranında, yani enflasyon kadar artış sağladık. Belediyemize bağlı İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan 5 bin 500 işçimiz için Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile imzalayacağımız toplu sözleşme şimdiden hayırlı olsun. 26 Mart Salı günü Kültürpark'ta saat 14.30'da sözleşmeye imza atıp işçi kardeşlerimle bayramı erken kutlayacağız. Tüm işçi kardeşlerimi bu kutlamaya davet ediyorum."