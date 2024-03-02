Aliağa Tek Yürek Kadın Dayanışma Derneği, Türk Anneler Derneği Aliağa Temsilciliğine üye kadınlarla buluşan Başkan Adayı Çağatay Güç, “Bir kenti yönetirken dikkate alınacak en önemli unsur o kentte yaşayan kadınların ekonomik, sosyal, psikolojik huzurunu sağlayabilmektir. Kadınların ihtiyaçlarına ‘benim sorumluluğum değil’ diyerek sırt çeviremeyiz. Aliağa’da yaşayan tüm kadınların huzuru ve güvenliği için çalışacağız” dedi.

ÇOCUKLAR BELEDİYE KREŞİNE ANNELER İŞE

Kadın istihdamının arttırılmasının yollarının başında kreş ve yaşlı bakım hizmetlerinin belediyelerce sağlanmasının geldiğini belirten Güç, “Ev içerisindeki birçok yük kadınların üzerinde, kadınların hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında kendilerini var edebilmesi için yaşlı ve çocuklarının bakımı sorununun çözülmesi gerekiyor. Biz bunu çözmek adına ilk elden ulaşılabilir, güvenli ve ücretsiz belediye kreşlerini inşa edeceğiz. Yaşlılarımızın bakımlarını hem kuracağımız tesisler hem de Yaşlı Bakım Birimi ile kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Ev içi bakım yüklerini hafiflettiğimiz Aliağalı kadınların, iş bulmalarını kolaylaştıracak, hayatın her alanında üreten kadınları biz de yerel yönetimler olarak her alanda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aliağa’da bulunan Kadın dayanışma derneklerinde kadınların taleplerini de dinleyen CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, özellikle şiddete maruz kalan kadınlar için kadın sığınma evinin açılması yönünde mülki amirlerle iletişimi sağlayacaklarını, sığınma evi binasını inşa ettikten sonra kaymakamlığa devredeceklerini ifade etti.