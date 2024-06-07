İki erkek çocuk annesi olan Şikel, bu kez kız annesi olabilmek için yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Şikel, anneliğin kendisine ne kadar iyi geldiğini ve yeniden anne olma arzusunu paylaştı.

45 yaşındaki Çağla Şikel, ailesinde erken menopoz öyküsü olduğunu belirterek, “Yumurtalarımı dondurdum çünkü ailesel erken menopoz durumum olduğu için, varken koyayım dursun dedim ve yaptım. Şu an o kadar ilgili değilim annelik için ama gelecekte kız çocuğu sahibi olmayı çok istiyorum” dedi. Ünlü manken, bu kararı almasının altında yatan sebepleri ve hayata dair korkularını da samimiyetle anlattı.

"Kendimi kaybetmekten korkuyorum"

“Annelik bana iyi gelen bir şey” diyen Şikel, hayata dair en büyük korkusunun “kendini kaybetmek” olduğunu ifade etti. "Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" diye ekledi.

Çağla Şikel, aynı zamanda oğlu Kuzey'in bir yıldır bir kız arkadaşı olduğunu paylaştı. Bu durumu tuhaf hislerle karşıladığını söyleyen Şikel, "Kuzey başkasına âşık olunca çok tuhaf hissettim, platoniğe düştüm. Çünkü o bana âşık zannediyordum" diyerek esprili bir dille duygularını ifade etti.