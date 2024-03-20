Gerçekleştirildiği ev ziyaretlerinde anne ve babalara müjdeler veren Tunç, “Çocuklara ve gençlere yönelik birçok proje geliştirdik. Belediye himayesinde kreşler kuruyoruz. Çocuklarımıza kaliteli eğitim ortamları sunacağız. Ücretsiz lunapark alanlarında da eğlenceli ve güvenli oyun alanları yaratacağız ilçemizde yaşayan ailelerimiz, çocuklarımız keyifli vakit geçirecek” dedi.

Kreşler çalışan anne ve babalar nefes alacak

Karabağlar’da eğitim alanında önemli adımlar atmaya hazırlandıklarını vurgulayan Tunç işe ilçenin farklı mahallelerinde kuracakları kreşlerle başlayacaklarını söyledi. Yüksek kalitede eğitim ve bakım hizmeti sunmak amacıyla, yeni kreşlerin kurulması için projelerinin hazır olduğunu belirterek, “Yeni kreşler, ilçemizdeki çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedeflemektedir. Modern ve güvenli tesislerde, deneyimli ve uzman kadrolar eşliğinde, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, bu yeni kreşlerle birlikte, çalışan ebeveynlerimizin de rahat bir nefes almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışma saatlerine uygun olarak esnek hizmet sunacak olan kreşlerimiz, ailelerin iş ve günlük yaşantılarını daha kolay bir şekilde dengelemelerine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Lunaparklar ile yeni eğlence alanları

Ücretsiz Lunapark Projesi ile çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, “Bu proje kapsamında, ilçemizin çeşitli noktalarında ücretsiz olarak hizmet verecek lunaparklar kurulacak. Renkli ve çeşitli oyun alanlarıyla donatılmış lunaparklar, çocukların hayal dünyalarını geliştirmelerine ve sosyal becerilerini artırmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca, güvenlik önlemleri titizlikle alınarak, çocukların sağlığı ve güvenliği her zaman en ön planda tutulacaktır. Ücretsiz Lunapark Projesi ile çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğlenmelerinin yanı sıra, ailelerin de birlikte vakit geçirebilecekleri ve sosyal etkileşimlerini artırabilecekleri bir ortam sunulması hedeflenmektedir. Bu projeyle, ilçemizin çocuklarına ve ailelerine katkı sağlayarak, çocuklarımızın mutluluğunu artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.