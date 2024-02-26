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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen 19'u çocuk, toplam 91 kaçak göçmeni kurtardı. Ayvacık açıklarında düzenlenen bir başka operasyonda ise Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 11'i çocuk, 24 kaçak göçmeni yakaladı.