Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav günü öğrencilerin yaşadığı sorunlara hızlıca müdahale etti. Sınav günü, kimliğini evde unutan, yanlış okula giden veya eksik evrakla gelen toplam 10 öğrenci, polisler tarafından sınava girecekleri okullara hızla ulaştırıldı.

Çanakkale genelinde önlem alan polis ekipleri, öğrencilerin en büyük destekçileri oldu. Yeni kimlik çıkarma sürecinde, yanlış okula gitme gibi çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski taşıyan öğrencilere yardımcı olan ekipler, titizlikle çalışarak tüm adayların sınava zamanında girmesini sağladı.