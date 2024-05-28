2024 yılı için 17 milyon tonluk ihracat hedefleyen ÇİB, bu hedefe ulaşmak için yeni pazarlara açılma stratejisi izliyor.

Tunus'ta sektörel ticaret heyeti

ÇİB, Kuzey Afrika ülkelerindeki etkinliğini artırmak amacıyla Tunus'ta bir Sektörel Ticaret Heyeti (STH) düzenledi. 24 Türk firmasının katılımıyla gerçekleşen STH kapsamında, 100'ü aşkın Kuzey Afrika ülkesinden ithalatçı firma ile 1000'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Çelik üretiminde gerileme

Çelik sektöründe 2023 yılında üretim, bir önceki yıla göre yüzde 4 gerileyerek 33 milyon 714 bin tona düştü. İhracat ise 2022 yılındaki 20 milyon ton seviyesinin gerisinde kaldı.

Tunus'a ihracatta düşüş

Türkiye'nin Tunus'a çelik ihracatı, 2023 yılında miktar bazında yüzde 42 geriledi. 2024 yılının ilk 4 ayında ise düşüş yüzde 34 seviyelerinde gerçekleşti.

Yeni pazarlara odaklanma

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, 2022 yılındaki ihracat rakamlarına ulaşmanın zaman alacağını belirterek, 2028 yılı için 32 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini ifade etti. Aslan, sektördeki kapasite kullanım oranlarının düşük olmasına rağmen ihracatı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hedef ticaret hacmini artırmak

ÇİB, ticaret hacmini artırmak için sektörel ticaret heyetleri, fuarlar ve müşteri ziyaretleri gibi etkinliklere devam edecek. Aslan, bu tür etkinliklerin sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yeni iş birlikleri geliştirmelerine olanak sağladığını vurguladı.