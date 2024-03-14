İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin önemli bilgileri paylaştı.

Çember Daralıyor: Firarilerin Peşinde!

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Firari suçlular için çember daralıyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Yakalananların Profili

Bakan Yerlikaya, tutuklanan kişilerin dağılımını şu şekilde belirtti: