İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin önemli bilgileri paylaştı.
Çember Daralıyor: Firarilerin Peşinde!
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Firari suçlular için çember daralıyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."
Yakalananların Profili
Bakan Yerlikaya, tutuklanan kişilerin dağılımını şu şekilde belirtti:
-
Süreler: 2 bin 586 kişi 5 yıla kadar, 19 kişi 5-10 yıl, 9 kişi ise 10 yıl ve üzerinde arandı.
-
Suç Türleri: 476 hırsızlık, 229 dolandırıcılık, 90 yağma, 34 adam öldürme, 49 cinsel suçlar, 449 narkotik suçlar, 41 terör suçları ve 251 kaçakçılık ve organize suçlardan arandı.