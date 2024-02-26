CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Belediye Veteriner Hekimler Derneği'nin yönetim kurulları üyeleriyle bir araya geldi. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, veteriner hekimlerin özlük hakları, sahipsiz hayvanlar, doğal yaşam, hayvancılık ve mezbahalar ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurularak verilen hizmetlerin koordinasyonun sağlanması, bakım evlerinin bölgelere ayrılarak hizmet vermesi, veterinerlerin tıbbi atık bertarafında verilebilecek hizmetlerle ilgili taleplerini iletti. Tugay, toplantıda Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı veteriner hekimlerin de bulunduğunu hatırlatarak, sokakta gezen hayvanların sağlıklı olmaları, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gözlem altında olmalarının önemine dikkat çekti.

'İNSANLARIN DA TALEPLERİNİ GÖZETEREK BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ'

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamuoyunda sokakta hayvanların olup olmaması ile ilgili tartışma var. Hayvanların haklarına saygı göstererek, hayvanlarla ilgili duyarlılığı olan ve onların da varlığından bir şekilde insanların da taleplerini gözeterek bir şeyler yapmalıyız. Onları kısırlaştırarak, sağlıklarıyla ilgilenerek, insan sağlığına tehdit oluşturmadıkları sürece sokakta onların da kent yaşamında var olmalarına izin vererek bir düzen kurma yönünde düşüncem var. Zaten kanun da böyle. Burada en kritik nokta kısırlaştırma, sokakta serbest gezen hayvanların sağlıklı olmaları, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gözlem altında olmaları. Çoğalmaların önüne geçmek için mutlaka çok yoğun bir kısırlaştırma yapmak lazım. Büyükşehir Belediyesi tabii ki buna yetişemiyor, ilçe belediyelerin çok daha aktif olmaları lazım."

Tugay, seçilmesi halinde ilçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak, planlı, bilinçli bir şekilde, sağlıklı envanter tutarak, kırsal bölgeyi de denetim altına alarak yoğun bir kısırlaştırma çalışması yapılacağını belirtti.

'İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNASYONU SAĞLAYACAĞIZ'

Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan çalıştayda veteriner hekimlerin ne kadar fedakarca ve çalışmaya istekli olduğunu gördüğünü belirten Tugay, “Hem mutlu oldum, gurur duydum, hem de bu işi başarabileceğimize inandım. Ben ilçe belediye başkanlarıyla koordinasyon konusunda üzerime düşeni yapacağım. Ben bu takımın kaptanı olacağım. Kimsenin işleyişine müdahale etme niyetinde değilim ama Bayraklı'yla Karşıyaka'nın, Bayraklı'yla Bornova'nın veterinerlik hizmetlerini tam ilçe sınırından ayıramıyorsunuz. Bunu bilmek lazım ve şehrin bütününü yönetmek gerekiyor. Bunun ideali büyükşehir belediyesinin liderliğinde bir koordinasyon sağlamaktır. İşin ihtiyaçlarını, mantığını, felsefesini belediyenin veteriner hizmetleri birimleri olarak karar verip, kimin ne rol üstleneceğini netleştireceğiz. Çünkü boş alanlar var, bazı zamanlarda kimin ne yapacağı ile ilgili belirsizlik hali var. Araç gereç, malzeme, personel sıkıntılarını da görüyorum. Bunların hiçbiri halledilemeyecek konular değil. Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlik hizmetlerini sizin de önerdiğiniz şekilde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na dönüştürerek daha güçlü hale getireceğiz" dedi.

'BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİM SAYISI ARTACAK'

Tugay, bazı ilçe belediyelerinde tek veteriner hekim olduğunu bazılarında hiç olmadığını dile getirerek, istihdamın artırılması gerektiğini söyledi. Tugay, “Büyükşehir belediyesi daha fazla sorumluluk alacak. İlçe belediyelerinin de biraz veterinerlik hizmetlerini güçlendirmesine kesin olarak ihtiyaç var. Bildiğim kadarıyla 1 veteriner hekimi olan belki hiç olmayan ilçeler var. Bu doğru değil, bunu belediye başkanı arkadaşlarla konuşacağım, düzeltmelerini yeni istihdamda bulunmaları isteyeceğim. Bakım evlerinin bölgelere ayrılması iyi fikir, aynı kanaatteyim. Bunu konuşabilir, tartışabiliriz. Siz eğer buna akıl yorup bu noktaya geldiyseniz doğrudur, bazı ilçelerin yeni gelişimler göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Ulaşılabilirlik, motivasyon önemli" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA DAİRE BAŞKANLIĞI OLACAK'

İzmir'de belediye bünyesinde kurulacak yapay zeka daire başkanlığı ile her verinin kaydedilip, takip edileceğini ifade eden Tugay, hastalıkla hayvanların da bu şekilde izleneceğini bildirdi. Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Mezbaha konusu çok hassas bir konu. Sağlıksız hayvanların kesilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Belediye mezbahalarının sayı ve kapasite artırımı, özel olanların da denetlenmesi talebiniz var. Ucuz hizmetin, sağlıksız hayvanın kesilmesine engel olacağını düşünmüyorum. Onu denetleyerek önleyebiliriz. Belediyenin ‘İzmir Planlama Ajansı’ diye şu an var olan ama benim düşündüğüm şekilde çalışmayan bir birimi var. Ajans, ilgili tarafları bir araya getirerek, her birinin görüşünü alarak, çalıştay ortamını oluşturarak raporlayacak. Belediyeyi bu raporla yapılandıracak, ölçümünü yapıp değerlendireceğiz. 3 kişi toplandık, karar verdik şeklinde olmayacak. İzmir böyle yönetilmeyecek. Her şeyi kaydedip takip eden, yapay zeka daire başkanlığı olacak, İzmir'de tüm işleri onun üzerinden takip edeceğiz."

'GERÇEK BİR HAYVANSEVERİM'

Gerçek bir hayvansever olduğunu söyleyen Tugay, “Hayvanların kent yaşamında kimseye zarar vermeden yaşamaları konusunda benim de hassasiyetim var. Kemalpaşa'da Angel's Farm var, sivil bir hareket ama bence boşluğu dolduruyor. Onun gibi işleri desteklemeliyiz. Cleveland'da çalıştım ben, kent içinde geyikler geziyordu. Her yerde olur demiyorum ama medeni insanların, geleceğin insanlarının hayal etmesi gereken şeyler. Ekosistemin canlılığın olmadığı dünyanın yok olduğu dünyadır" diye konuştu.