Dolar/TL'de yaşanan hızlı değer kaybı ve iç talebi kontrol etme konusundaki endişeler, ekonomi yönetiminin gecikmeli müdahalesiyle birleşerek, bu ayın başından itibaren Euro/TL'de yeni bir zirveye yol açtı. Dolar/TL, 32 seviyesinin hemen altında başladığı güne hafta başından bu yana yüzde 1.8 değer kaybıyla devam ederken, Euro/TL ise 35'i aşarak taze bir zirve yaşadı.

TCMB'nin enflasyon tahminlerini aşan bir seyir izlemesi ve yurtiçindeki döviz talebindeki artış, Merkez Bankası'nı iki sıkılaştırma adımı atmaya zorladı. Bu adımların yanı sıra TCMB, kredi büyümesini sınırlama amacıyla ek tedbirler alacağını duyurdu.

TCMB'den İki Sıkılaştırma Adımı

TCMB, enflasyonun beklenen seviyelerin üzerinde seyretmesi ve döviz talebinin artış göstermesi üzerine harekete geçti. İki sıkılaştırma adımı atarak, para politikasını daha sıkı hale getirmeyi amaçladı. Bu adımların yanı sıra, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeye yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı açıklandı.

SEÇİMDEN SONRA MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRACAK MI?

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin seçimlerden sonra faiz artırımına gideceği tahmininde bulundular.

Enflasyon eğilimde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağı uyarısında bulunan TCMB, böylece krediler tarafında iki ayrı adım atmış oldu. Ancak uzmanlar politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki aktarım mekanizmasını güçlendirmek isteyen merkez bankasının söz konusu adımlarını gecikmiş adımlar olarak nitelediler.

Hafta başında kurdaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün üçüncü defa TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı yaparak 426 milyon dolar büyüklükte işlem gerçekleştirdi. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1.4 milyar dolar ile aşarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.

CDS'LER DÜŞÜŞE GEÇTİ

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri çarşamba günü 321 baz puan ile 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra başlayan gevşemesine 5 baz puan ile art arda ikinci defa gerileyerek 312 baz puana indi.

Döviz dönüşümlü mevduattan çıkıp dövize geçen mevduat sahiplerinin taleplerini karşıladığı için döviz rezervi düşüş kaydeden TCMB'nin net döviz rezervleri 1 Mart haftasında 1.9 milyar dolar daha gerilerken, son 10 haftaki kayıp 19.6 milyar dolara yükseldi.

EURO'DA YENİ ZİRVE!

Dolar/TL bu sabah yüzde 0.1 yükselişle 31.9525 seviyesinde güne başlarken, değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı. Ay başından bu yana yüzde 2.1 değer yitiren TL, beş günlük bazda da yüzde 1.8 ile ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı.

Euro TL ise Foreks piyasalarda 35.1'i görerek zirve tazeledi. Böylece Euro haftalık bazda dolar karşısında yüzde 1 yükseldi.

TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşadı.

Bugün yurt içinde takip edilen makro veri bulunmuyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından gece saatlerinde Türkiye'nin hakkında değerlendirme yayımlanması bekleniyor. Fitch, Türkiye'yi "B" kredi notu ve "durağan" görünüm ile derecelendirirken diğer kuruluşlar not görünümünü "pozitif"te bulunduruyorlar.

Küresel piyasalara bakıldığında bakıldığında Dünya genelinde hisse piyasaları başlıca merkez bankalarının yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacakları beklentisiyle yükselirken Asya borsaları yedi ayın zirvesine tırmandı. Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri baskı altında kaldı.