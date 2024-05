Fuarlar kenti İzmir zeytin, zeytinyağı ve kahve tutkunlarını bir araya getirecek iki fuara ev sahipliği yapıyor. İZFAŞ tarafından 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 11. OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ ve TACTFAIR iş birliği ile 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılan 2. İzmir Kahve Fuarı-Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı Fuar İzmir'de başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ticaret Bakanlığı temsilcileri, sektör temsilcileri, bürokratlar katıldı.

Tugay: Türkiye'nin İzmir'den büyük beklentileri var

Merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın “İzmir fuarlar ve kongreler kenti olacaktır” sözlerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in Türkiye'nin fuarcılıkta öncü kenti olduğunu söyledi. Tugay, “Bu fuar da bizim için çok kıymetli ve Türkiye'nin gerçekten İzmir'den büyük beklentileri var. Bu beklentileri karşılama yolunda İzmir Ticaret Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odamız, İzmir Ticaret Borsamız, Ege İhracatçı Birliklerimiz, Bakanlığımız başta olmak üzere verilen destekler ve İZFAŞ'ın çabalarıyla bu yolu yürümekten gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

“Bu yolda kararlı şekilde çalışacağımızı lütfen bilin”

Sektörün zeytin ve zeytinyağı için çabalarını mutlulukla takip ettiğini kaydeden Başkan Tugay, “Belediye olarak üreticilerimize destek olmak, bu tür organizasyonlarda üzerimize düşeni yapmak için her geçen gün daha fazla çaba ve gayret içinde olma konusunda kararlıyız. Akdeniz'de zeytin ağaçları arasında yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Her geçen gün daha fazla zeytin ağacına sahip oluyoruz, ülkemizde daha fazla zeytin üretiliyor. Ancak nitelikli üretim, üretimin kapasitesini artırmak, ürettiğimizi markalaştırmak ve bu markaları dünyaya sunma konusunda hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Bu görev aynı zamanda yerel yönetimlerindir. Biz de hem Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, hem İZTARIM şirketimiz, hem de yakın zamanda kurduğumuz Kırsal Bölge Planlama Daire Başkanlığımızın çabalarıyla, burada ise İZFAŞ'ımızın katkılarıyla tarımımıza gereken desteği vereceğiz. Her fuar bir öncekinden daha fazla kapsayıcı ve kucaklayıcı olmalı. Yurt dışında örnek almamız gereken fuarları daha detaylı incelemeli ve buralardan neler taşıyabiliriz bunlara bakmalıyız. Bu yolda kararlı şekilde çalışacağımızı lütfen bilin” dedi.

Özgener: Olivtech ihracat hedefine büyük katkı sağlayacak

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sektör olarak köklü bir geçmişe ve potansiyele sahip olan Olivtech'in yurt dışı tanıtımını çok önemsiyor, nitelikli yabancı ziyaretçilerin organizasyonumuzu daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Kentimizde fuarcılığın gelişmesi sadece katılımcı sayılarına bakılarak değerlendirilecek bir husus değil. Fuarın niteliği de en az katılımcı yoğunluğu kadar önemli. Sektörümüzün hedefi 2028 yılında 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak. Olivtech de bu hedefe büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Ürün: Fuarlar zenginliğimizi vurguluyor

Zeytinin doğal bir ilaç olduğunu hatırlatan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, “Üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz EBSO olarak üreticilerimizin en büyük çözüm ortağı olma gayretindeyiz” dedi.

Şarman: Potansiyelimiz fazlasıyla var

Sektör için bilim, inovasyon ve karşılıklı fikir alışverişinin önemine vurgu yapan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman, “Hepimizin amacı üretimi ve ihracatı artırmak, ülkemize döviz kazandırmaktır. 200 milyonu aşan ağaç varlığımız ile potansiyelimizin fazlasıyla var olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Tan: Çok önemli bir fuar

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, “Bu fuar sıradan bir fuar değil. 11. kez düzenlenen çok önemli bir fuar. Sektörün yol haritasının çizildiği, bugünü, dünü ve geleceğinin değerlendirildiği çok değerli bir buluşma platformu” dedi.

Tugay OLIVTECH'i gezdi, zeytinyağı envanteri çıkaracaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılışın ardından beraberindeki heyetle OLIVTECH katılımcılarını ziyaret etti. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Başkan Tugay'a günün anısına hediye verdi. Başkan Tugay, zeytinyağı tadımı da yaptı. Ayrıca İzmir'deki zeytinyağı üreticilerinin envanterini çıkaracaklarını ifade etti.

Tugay kahveler konusunda bilgi topladı

Tugay daha sonra 2. İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı'nı gezdi. İzmirli Kahve ikram edilen Başkan Tugay'a, fuar ziyareti sırasında Kahve Fabrikası'nın kurucusu, eğitmen Şerif Başaran kahve konusunda bilgi verdi.