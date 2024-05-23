Denizli Ticaret Odası (DTO), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Aydın Sanayi Odası iş birliğiyle Güney Ege Bölgesi’nde 27 girişimciye toplam 27 milyon TL’lik destek sağlandı. Girişimciler, KOSGEB’in iş geliştirme desteğiyle ödüllendirilerek girişimcilik sertifikalarını aldı.

KOSGEB Denizli, Aydın, Muğla İş Fikri Teklif Çağrısı Girişimcilik Sertifika ve Denizli İş Planı Ödül Töreni, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Kalkınma ve İnovasyon Derneği (KAİDE) Kurucu Danışmanı Ayhan Soyfidan, yaptığı konuşmada genç girişimcilerin önünü açmak ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla dernek kurduklarını belirtti. Soyfidan, “Girişimcilik Ekosistemine Destek Yarışması için desteklerini esirgemeyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a, KOSGEB Müdürlüğü’ne ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni bir dernek olmamıza rağmen önemli projeler gerçekleştirdik” dedi.

Maraş: Yeni Girişimcilere İlham Vereceksiniz

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, girişimciliğin ekonomik büyüme ve istihdamın yanı sıra inovasyonun ve toplumsal kalkınmanın en önemli itici gücü olduğunu vurguladı. Maraş, “Denizli, Aydın ve Muğla’da hayata geçirilen projeler, bölgemizin ekonomik dinamizmini artıracak ve yeni iş olanakları oluşturacaktır. Başarılarınız, diğer girişimcilere ilham verecek” diye konuştu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, kadın ve genç girişimciliğini artırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Karakuş, “KOSGEB, GEKA ve Pamukkale Teknokent gibi paydaşlarımızla geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Yeni girişimcilerin başarılarını sürdürmelerini diliyorum” dedi.

Kartay: Kapımız Girişimcilere Her Zaman Açık

DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, “Bu yıl KOSGEB'in önderliğinde ikinci kez düzenlediğimiz bu etkinlikte, ödüllerle önemli rol modeller oldunuz. Denizli Ticaret Odası olarak girişimcilere desteğimiz sonsuz” diye konuştu.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, girişimciliği desteklemenin KOSGEB’in en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, “Denizli, Muğla ve Aydın’daki programların faydalı olduğunu görünce bunu ülke geneline yaymaya karar verdik. Türkiye genelinde 56.000 işletmeyi ziyaret ettik” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, girişimcileri tebrik ederek, fikirlerini en kısa sürede ticari faaliyet haline getirmelerini temenni etti.

Tören Yoğun İlgi Gördü

Törene Denizli Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, KOSGEB İl Müdürü Dr. Aziz Acar, KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger, KOSGEB Muğla Müdür Vekili Berkay Çetin Oral, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Tuba Uzun, BASİAD Başkan Yardımcısı Esra Kasapoğlu Ünlü, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doç. Dr. İsmail Ovalı, Denizli Organize Sanayi Müdürü Ahmet Taş, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Müdürü Saadettin Dumlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Girişimcilik Başarı Hikayesi

Denizli Concept Tekstil firmasının sahibi Ebru Cüger, girişimcilik başarı hikayesini anlattı. Ardından girişimcilere sertifika ve plaketleri takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi.

Ödüller ve Sertifikalar

Denizli, Aydın ve Muğla illerinden gıda ve makine imalatı sektörlerinde destek süreci onaylanan girişimciler Açelya Bozkurt, Ali Doğan, Aslı Tatar, Ayfer Boz, Bengisu Akarsu, Bilal Çoban, Çağda Tülü, Elen Kaya, Emine Ertürk Şahin, Engin Kılınç, Furkan Karakaş, Gülşah Yaylan, Gülten Özelunay, Hafize Nur Şahbudak, Hasan Güler, Mahmut Gökhan Döngel, Mikail Yılmaz, Muhammer Uçkun, Mümtaz Yayan, Nebi Kemal Çiftçi, Nisan Pınar Kaydan, Özgür Güven, Sevin Çise Ulus, Tuğba Gün Kunt, Tunahan Öncül ve Uğur Adıyaman’a sertifikaları verildi.

KOSGEB Girişimcilik Ödülleri Yarışması’nda üniversite öğrencilerine yönelik kategoride dereceye giren Mehri Sena Kaçtan 25.000 TL, Ali Fuat Perk 20.000 TL, Deniz Çakır 15.000 TL, Pamukkale Teknokent Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Aleyna İdemen ise 10.000 TL ile ödüllendirildi.

Kadın girişimci kategorisinde dereceye giren Aslı Atar 60.000 TL, Fatma Başak Kasapoğlu 25.000 TL, Özge Ergüney 15.000 TL, Denizli Ticaret Odası Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Fatma Betül Saygılı Kaplan da 10.000 TL ile ödüllendirildi.

Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi

Yenilikçi girişimci kategorisinde dereceye giren Onur Çalım 60.000 TL, Ömer Duman 25.000 TL, Muhammet Tutuk 15.000 TL, Pamukkale Teknokent Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Raşit Abdülbaki Burucu ise 10.000 TL ile ödüllendirildi.

Meslek liselerine yönelik Benim Fikrim Benim İşim Kategorisi’nde dereceye giren Hüseyin Konak 50.000 TL, Ramazan Akyar 30.000 TL, Burhan Zengin 20.000 TL, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Fatma Çiftçi ve Cennet Ceylin Gezgin 5’er bin TL, Hüseyin Mert İzmirli, Kerem Aydın ve Ali Kaan Pala ise 3’er bin TL ile ödüllendirildi.

Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Ödülleri

Sürdürülebilir Geleceğe Yolculuk Erken Girişimci Kategorisi’nde dereceye giren Fatma Gizem Zincir 25.000 TL, Nedim Öz 10.000 TL, Özlem Karaca da 5.000 TL ile ödüllendirildi. İleri Girişimci Kategorisi’nde Esranur Kızılhan 50.000 TL, Handenur Tomaşoğlu 30.000 TL, Tunahan Gencel 20.000 TL ödül aldı. Lise Girişimci Kategorisi’nde Ayşegül Aktaş ile Ceylin Daldaş 7.000 TL, Kayra Poyraz Akbaş 5.000 TL, Mehmet Efe Balcı 3.000 TL ile ödüllendirildi.

Ayrıca finale kalan 10 ekibe Kalkınma ve İnovasyon Derneği tarafından ücretsiz girişimcilik danışmanlığı hizmeti verilecek. Bu sayede girişimciler, projelerini daha da geliştirerek ticari hayata geçirme şansı bulacaklar.