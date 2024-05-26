Dalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Lal Denizli, bu çalışmaların vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmesi için yapıldığını belirtti.

Mahalle sakinlerinin memnuniyeti artıyor

İZBETON A.Ş. ve Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle Dalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol tadilatı çalışmaları, İZSU kazılarının ardından 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor. Başkan Denizli'nin talimatıyla, vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla yürütülen bu çalışmalar, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor.

Başkan Denizli, yapılan çalışmaların kentin ulaşım altyapısının güvenliği ve konforu için önemli olduğunu vurgulayarak, bu çalışmaların sadece bir parçası olduğunu belirtti. Çeşme'nin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Denizli, halkın güvenliği ve konforu için yoğun bir çaba sarf edeceklerini dile getirdi.