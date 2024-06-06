Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası vesilesiyle düzenlediği Çevre Şenliği ile çocukları eğlendirirken aynı zamanda çevre bilinci kazandırdı. Festivalde, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amaçlanırken, çocuklar oyun parkurlarında keyifli vakit geçirirken geri dönüşüm bilincini de öğrendiler.

Miniklerin evlerinden topladıkları geri dönüşebilir atıkları festivaldeki geri dönüşüm kutularına atan etkinlik, çocuklara çevre sevgisi aşılamak adına önemli bir adımdı. Ayrıca, okullar arası geri dönüşülebilir atık toplama yarışmasında en çok atık toplayan okullara çeşitli hediyeler verilerek çocukların çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Festival alanında düzenlenen yüz boya etkinliği ve boyama atölyesi ile çocuklar sanatın keyfine varırken, çevre kirliliği ve iklim krizi konulu fotoğraf sergisi de katılımcılara çevresel sorunlara dair farkındalık kazandırdı.

Bu etkinliklerin yanı sıra, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler ve hediyeler, Gaziemir’in çevreci çocuklarının gelecekte de çevre dostu bir toplum olmalarına katkı sağlayacak.