AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eşrefpaşa'da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişinin katılım sağladığı toplantıda İkinci Kadriye Mahalle Muhtarı Adnan Acar, 555 Sokak'taki 'cephanelik' adıyla bilinen alanın yıllardır atıl kaldığını ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak proje yatırımlarının bölgeye kazandırılmadığını söyledi. Çankırı ise bu tablonun 1 Nisan'da değişeceğinin sözünü verdi. Çankırı'nın temasları kapsamında ikinci durağı ise Ege Bölgesi Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu oldu. Çankırı burada Aşık İskender Yıldırım ile Aşık Nuri Demir'in Türk Halk Edebiyatı'nın yüzyıllar boyu yaşatılan gelenekleri arasında yer alan aşıklık geleneğiyle karşılandı. Yönetim Kurulu ve üyelere hitap eden Çankırı kent genelinde 735 bin Karslı vatandaşın ikamet ettiğini belirterek bölgedeki sorunlara ve çözümlere hakim olduklarını aktardı.

'MARDİNLİLER KIZLARININ YANINDA HAYDİ KONAK'

Çankırı ve AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Mardinliler Eğitim Kültür Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (MARVAK)'da bir araya geldi. MARVAK Başkanı Rasim Kahraman'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya 22. Dönem Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Mardin Tanıtım ve Kültür Derneği Başkanı Beşir Tunç, Mardinli meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. “Birlikte iş yapacağımız daha çok yolumuz var" diyen Çankırı konuşmasında beraberlik vurgusuna değindi. Çankırı, “Birbirimize güç verirsek kuvvetleniriz. Gün geçtikçe çoğalmaya, birbirimizin ellerinden tutmaya başladık. Bazen bir adım geri gitmek iki adım ileriye gitmek demektir. Kendimize çok güveniyoruz. Seçilebilecek yerlerdeyiz. Sizlerden aldığımız destekle biliyoruz ki seçileceğiz ve bunun için beklenen an geldi" dedi.

'İZMİR'İ İHYA ETMELİYİZ'

İzmir milletvekili olduğu dönem hizmette takvimlerden geride olan bir kentle karşılaştığını belirten Çankırı, “6-7 sene vekil olarak hizmet verdim. Bu kentte adım attığım yerde, bir bakıyorsunuz su basmış sokakları, bir bakıyorsunuz evler yıkılmış. İzmir'de zamanın yetmeyeceği kadar hizmet var. O zamanı iyi kullanıp İzmir'i ihya etmeliyiz. Bu saate kadar bizler bunu hakkıyla yerine getirdik. Allah izin verirse bundan sonra da yerel belediyelerin, merkezi hükümetin uyumuyla çalışacağı muazzam çalışmalar yapacağız. Çünkü Konak İzmir'in kalbi. Gölgede bırakılan Konak güneş gibi parlayacak. Ulaşımın değil cazibenin merkezi de Konak olacak. Konak'ın hayata geçirilmemiş taslak projelerinin mimarlarına ihtiyacı yok. Konak'ı hizmetle tanıştıracak AK belediyeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti'nin elinin değdiği her şehirde hizmet belediyeciliğinin yaşandığını belirtti. 22. Dönem Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez ise CHP'nin yerel yönetimlerdeki vizyonsuzluk zihniyetinin geride bırakılması gerektiğini söyleyerek hemşerilerinin hizmete odaklanması gerektiğini ifade etti. MARVAK Başkanı Rasim Kahraman da Mardinliler adına gurur kaynağı olduğunu dile getirerek Çankırı ve Tunç'a desteklerinin tam olduğunu açıkladı.