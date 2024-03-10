CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Değişimi Başlatacaklarını Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de devam eden seçim çalışmalarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye başkan adaylarının proje tanıtımları ve saha çalışmalarına katılan Bakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları oylayacaklarına vurgu yaparak, bu seçimin Türkiye'de değişimin fitilini ateşleyeceğini belirtti.

Değişim Fitilini Ateşlemek

Bakan, "Bu seçim, Türkiye'de değişimin fitilinin ateşleneceği bir seçim olacak. Sadece büyük şehirleri değil, tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir değişim sürecine gireceğiz. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve diğer birçok şehri alacağız" dedi.

Yerel Yönetim Başarısı

Bakan, yerel yönetim başarısıyla partisinin itirazını kuvvetlendireceklerini ve AKP'yi sarsacaklarını ifade etti. Belediye başkan adaylarının projeleriyle, halkın desteğini kazanacaklarını söyledi.

Türkiye'de Değişim Süreci

Bakan, Türkiye'de yaşanan zorlu koşullara karşı bir değişim süreci başlatacaklarını vurgulayarak, "Halkımızın desteğiyle, demokratik değerlere sahip çıkarak, Türkiye'nin geleceğini daha aydınlık bir yola taşıyacağız" diye konuştu.

‘İzmir’de acayip bir enerji ve sinerji var’

İzmir’deki seçim atmosferine ilişkin değerlendirme yapan Murat Bakan, “İzmir’de acayip bir enerji ve sinerji var. Hangi ilçeye gitsem inanılmaz bir heyecan görüyorum. Sahadan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Tüm adaylarımız gerek saha çalışmalarıyla gerekse vizyon ve projeleriyle çok yüksek bir performans sergiliyorlar. Adaylarımızın performansı, sahaya büyük bir heyecan olarak yansıyor ve ortaya çok iyi bir sinerji çıkıyor. Bu enerji ve sinerji sandıkta karşılığını bulacak ve CHP’li belediyeler İzmir’de çıtayı daha da yukarıya taşıyacak” dedi.

‘Yerel yönetim başarısıyla AKP’yi sarsacağız’

Bakan, seçimlere ilişkin şunları söyledi: “Bizim sahada gördüğümüz; yurttaşın nefesini kesen ekonomik kriz ve derin yoksullaşma… Esnaf ziyaretlerinde de pazaryeri ziyaretlerinde de boğazlarımız düğümlenerek dinliyoruz vatandaşı. Ekonomik krizin ve derin yoksullaşmanın boyutu öyle büyük ki… İktidarın oylandığı bir seçim olacak. Çünkü bu seçim, 10 bin TL emekli maaşı olan emekliyle AKP iktidarı arasında. Bu seçim, siftah yapamadan dükkanını kapatan esnafla AKP arasında. Bu seçim, ucuz et alabilmek için sabah 4’te kuyruğa giren yurttaşla AKP arasında. Bu seçim, barınamayan ve beslenemeyen öğrencilerle, çocuğu okusun diye ikinci üçüncü işte çalışmak zorunda kalan babalarla, her gün ne pişireceğim derdiyle kıvranan marketten, pazardan eli boş dönen annelerle, bayramda torunlarına harçlık veremeyen dedeler ninelerle, AKP iktidarı arasında. Türkiye içinde bulunduğu koşulları oylayacak. Bu seçim, Türkiye’de değişimin fitilinin ateşleneceği bir seçim olacak. Sadece İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i değil; Kırıkkale’yi, Bursa’yı, Balıkesir’i, Manisa’yı da alacağız. Yerel yönetim başarısıyla, bu ucube sisteme ve acı sonuçlarına itirazı kuvvetlendirecek ve AKP’yi sarsacağız.”