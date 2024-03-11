CHP Buca'da Çamlıkule ve İşçievleri Seçim Ofisleri Açıldı: Görkem Duman'a Büyük Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, ilçedeki seçim çalışmalarını yürüteceği iki yeni merkezi hizmete açtı. Miting havasında geçen açılışlarda Bucalılar, Duman'a büyük destek mesajları verdi.

Çamlıkule Seçim Ofisi Açıldı

Görkem Duman, Çamlıkule Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa İzmir eski Milletvekili Kamil Okyay Sındır da katılarak destek verdi. Bucalılar, Duman'a gösterdikleri ilgi ve destekle etkinlikte bir araya geldi.

İşçievleri Seçim Ofisi Miting Havasında

İlçedeki seçim ofislerinden biri olan İşçievleri Seçim Ofisi'nin açılışı da miting havasında gerçekleşti. CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, çok sayıda partili ve vatandaş, Görkem Duman'a destek olmak için seçim ofisinin açılışında bir araya geldi.

Bucalılardan Büyük Destek

Açılışlarda Bucalılar, Görkem Duman'a "yanındayız" mesajları vererek seçim sürecindeki desteklerini gösterdiler.

"72 millete biz bir nazardan bakıyoruz"

Çamlıkule Seçim Ofisi'nin açılışında Buca ittifakının her geçen gün büyüdüğünden bahseden CHP'li Duman, "Bizim kurduğumuz ittifak halkımızla. Buca'da yaşayan, karnı doyan, yurdun dört bir yanından gelen herkesi Buca ittifakında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Görüyorum bunu da başarıyoruz. Biz 72 millete bir nazardan bakıyoruz" dedi.

"Ranttan yana değil, halktan yana olacağız"

İşçievleri seçim ofisinde hizmetlerin hakkaniyetli ve adil şekilde ilerleyeceğini söyleyen CHP'li Görkem Duman, "Buca genelinde olduğu gibi burada da imar problemi var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız hazır. Biz kentsel dönüşümde ranttan yana değil, halktan yana olacağız" diye konuştu.

"Görkemli bir Buca için el ele vereceğiz."

İşçievleri Seçim Ofisi'nde söz alan CHP Bornova Adayı Ömer Eşki ise, bölgede yoğun yaşayan hemşehrileri için CHP'li Görkem Duman için oy isterken "Görkemli bir Buca için el ele vereceğiz. Mimar kimliği ile güvenilir bir insan" dedi.