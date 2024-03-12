Denizli, sabah saatlerinde Altınkum Mahalle Muhtarı'nı ziyaret ederek güne başladı. Gerçekleşen görüşmede, mahalledeki sorunlar ve talepler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Denizli, muhtarlıklarla yakın iş birliği içinde olacaklarını ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstereceklerini belirtti. Ardından Çiftlikköy esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde, Denizli Çiftlikköylü komşularının talep ve beklentilerini dinledi. Çiftlikköy esnafının sorunlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını vurgulayan Denizli, iş birliği ve dayanışma mesajları verdi.