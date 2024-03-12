İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki İlayda Alkan'ın acılı annesi Oya Tarhan, yaşanan saldırı anını dehşetle anlattı. 45 yaşındaki Oya Tarhan ifadesinde, şüpheli Yunus Yılmaz'ın kızına sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını belirtti.

Olayın Detayları

Olay, 8 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında gerçekleşti. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek amacıyla bir banka oturdular. Bu sırada karşılaştıkları Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına maruz kaldılar.

Anne ve Kız Yaralandı

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen İlayda Alkan hayatını kaybederken, annesi Oya Tarhan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüpheli Yunus Yılmaz, hastanedeki tedavisi sonrasında Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını belirten Yılmaz, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Baba Ağır Cezayı Talep Ediyor

İlayda'nın babası Rıza Alkan, şüphelinin en ağır cezayı almasını dileyerek, kızının gemilerde aşçılık yapma hayalini anlattı. İlayda Alkan, Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, şüpheli Yunus Yılmaz aynı gün tutuklandı.

'8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİK'

Hastanedeki tedavisi süren Oya Tarhan'ın ifadesine başvuruldu. Oya Tarhan'ın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kızıyla bir eğlence mekanında vakit geçirdiklerini, olaydan kısa süre önce de son kez yemek yediklerini söyledi. Yemeğin ardından bir süre yürüyüş yaptıklarını belirten Tarhan, dinlenmek için banka oturdukları sırada olayın gerçekleştiğini belirtip, ifadesinde şüphelinin kızına sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını da anlattı. Tarhan, yaşadığı şok nedeniyle fazla bir şey hatırlamadığını da söyledi.